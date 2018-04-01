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ماذا قصف التحالف جنوب مدينة إب وماذا دمر ؟

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -خاص
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قال سكان محليون بمحافظة إب وسط اليمن ان طيران التحالف العربي نفذ غارة جوية استهدفت موقعا للحوثيين جنوب غرب المدينة.

وافادوا لمأرب برس بأن غارة جوية لطيران التحالف صباح اليوم الاحد استهدفت برج تقوية بث اذاعي في منطقة القبرين بعزلة الربادي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

فيما قالت مصادر اخرى ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارة جوية (موقع الشبكة) ودمرت شبكة اتصالات في منطقة الربادي جنوب مدينة إب كانت تستغلها المليشيات الانقلابية لعملية تصنت وتجسس على إتصالات المواطنين. 

وموقع الشبكة هو ايضا ثكنة عسكرية ومعسكر تدريبي تحتله المليشيات الحوثية فضلا عن استغلالة لزراعة اجهزت تنصت متطورة استوردتها المليشيات من دول خارجية معادية للأمن القومي اليمني .

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