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انتصارات ساحقة للجيش والمقاومة في البيضاء والحوثيون يردون بقصف منازل المواطنين (اخر المستجدات)

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -خاص
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الدريعاء

قالت مصادر عسكرية ميدانية في،جبهة ذي ناعم محافظة البيضاء، بأن قوات الجيش و المقاومة محافظة تمكنوا من تحرير مواقع تبة القوس والقلتة ومواقع تبة شرقان بشكل كامل ، بعد هجوم كبير لعلى جميع المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية على امتداد الجبهة.

ونقل مأرب برس عن المصادر تأكيدها بان قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات الحوثية ، بالإضافة الى استعادة العديد من الأسلحة والذخائر في المواقع المحررة منها رشاش معدل و بنادق كلاشنكوف وذخائر.

واضافت المصادر ، بانه تم العثور في المواقع المحررة على الكثير من الالغام وتم التعامل معها.

واشارت بان اضرار جسيمة في منازل ومصالح المواطنين بقرية الدريعاء بعد قيام المليشيات الانقلابية بقصف همجي عشوائي بقذائف الهاونات 160 المحرم دوليا باتجاه منازل ومصالح المواطنين في القرية الدريعاء رداً على هزائمها على أيدي الابطال.

الى ذلك شن طيران التحالف العربي قصفا استهدف مركبة عسكرية للميليشيات الحوثية في موقع عباس مما ادى الى تدميرها وحرقها بالكامل مع من كان على متنها والمتواجدين حولها من عناصر الميليشيات.

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