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كيف رد محمد صلاح على احتساب هدف لهاري كين أحرزه زميله؟

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعرب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن دهشته من احتساب الهدف الثاني الذي أحرزه توتنهام هوتسبير في مرمى ستوك سيتي السبت الماضي لصالح هاري كين.

ونشر صلاح تغريدة على حسابه على موقع تويتر قال فيها "أووه، حقا؟".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 29 هدفا، بفارق أربعة أهداف عن كين، بعد احتساب هذا الهدف المثير للجدل.

وكانت لجنة احتساب الأهداف التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد احتسبت الهدف في البداية لصالح لاعب خط وسط توتنهام هوتسبر، كريستيان إريكسن.

ثم عادت اللجنة لتحتسب الهدف لصالح كين "بعد أخذ شهادة اللاعب في الاعتبار ومراجعة لقطات المباراة".

وقال الاتحاد الإنجليزي إن اللجنة، المشكلة من ثلاثة أشخاص، قد وافقت على أن "كين كان هو آخر من لمس الكرة".

وكان كين، 24 عاما، قد صرح بعد المباراة بأن الكرة لمست كتفه قبل دخول المرمى.

 

وقال: "أقسم بحياة ابنتي بأنني قد لمست الكرة، لكن لا يوجد شيء يمكنني القيام به".

وسخر آلان شيرار، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز بـ 260 هدفا، من قرار الاتحاد الإنجليزي قائلا: "أتساءل عما إذا كانوا سيمنحوني تسعة أهداف أحرزتها ولم تُحتسب باسمي!".

وقال المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، غاري لينيكر: "أستطيع أن أفكر في نصف دستة من الأهداف التي سجلتها للمنتخب الوطني ولم تُحتسب باسمي. لكني كنت على بُعد عشر ياردات فقط من الهدف الذي سجله بليت في مرمى بلجيكا، هل كنت قريبا بالقدر الكافي لكي يُحتسب الهدف باسمي؟ هل يمكنني حينها أن أكون الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي؟"

كما قال نادي غيتسهيد، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة في انجلترا: "الهدف الثاني الذي أحرزناه في مرمى ترانمير روفرز الليلة الماضية قد احتُسب الآن لصالح هاري كين".

 
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