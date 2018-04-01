ردة فعلٍ جنونية من حساب روما بعد العودة التاريخية

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صُدم متابعو كرة القدم حول العالم، بتغريدة حساب نادي روما الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فوزه على نادي برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملائه بأربعة أهداف لواحد، في ملعب الكامب نو، لكن النتيجة في الإياب كانت مغايرة، بتحقيق ذئاب العاصمة انتصاراً مفاجئاً بثلاثية نظيفة.

وكتب المسؤول عن حساب "روما الرسمي" على تويتر تغريدة غريبة، تألفت فقط من أحرفٍ عشوائية، في إشارة إلى الحالة الجنونية والهستيرية التي أصابت كل محبي الفريق، بعد هذه العودة التاريخية غير المتوقعة.

وتفاعل عددٌ كبير من رواد تويتر مع تغريدة روما، الذي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ فترة طويلة، بعدما عانى لسنوات عديدة لتحقيق ذلك، وهو الذي سينتظر القرعة يوم الجمعة لتحديد خصمه.



