معاقبة رئيس روما بعد احتفاله بفوز فريقه على برشلونة والسبب !

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -وكالات

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احتفل رئيس نادي روما جيمس بالوتا بشكل مميز بـ"الريمونتادا" التاريخية التي حققها ناديه أمام برشلونة الإسباني أمس الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأقام الآلاف من أنصار الفريق الإيطالي احتفالات طوال الليلة الماضية في ميدان "بيازا دي بوبولو" الشهير بالعاصمة الإيطالية.

وشارك رئيس "روما" في جانب من هذه الاحتفالات، وظهر في أحد المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل وهو يلقي بنفسه في مياه نافورة الميدان.

وطبقا للقانون يلزم على كل شخص ينزل إلى مياه نافورة ميدان "بيازا دي بوبولو" بدفع غرامة مالية تقدر بخمسمئة يورو.

ووفقا لما صرح به أحد المتحدثين باسم نادي روما لوكالة الأنباء الألمانية سيقوم بالوتا بدفع الغرامة المالية، وسيتقدم باعتذار إلى عمدة المدينة فيرجينيا راجي.

وتطغى الفرحة العارمة على أجواء مدينة روما الإيطالية عقب فوز النادي الإيطالي بثلاثية نظيفة على برشلونة أمس الثلاثاء، وهي النتيجة التي نجح من خلالها النادي الكتالوني في تعويض خسارته بمباراة الذهاب 4-1.

ويعتبر مرور روما إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم أحد أهم الإنجازات في تاريخ النادي، حيث كان النجاح الأكبر له في البطولة في موسم 1983-1984عندما وصل إلى المباراة النهائية.



