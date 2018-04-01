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دوري ابطال اوروبا .. روما يقصي برشلونة وليفربول يطيح بسيتي

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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حقق فريق روما الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن مواجهات إياب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، ليودع الفريق الكاتالوني المسابقة في مفاجأة كبيرة رغم فوزه في مباراة الذهاب 4 / 1، إلا فريق روما استفاد من احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين.

وسجل ثلاثية روما كلا من دزيكو في الدقيقة الثالثة، ودي روسي من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ومانولاس في الدقيقة 82.

فيما أطاح ليفربول الإنجليزي بمانشستر سيتي، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال، ليتأهل الفريق لنصف نهائي المسابقة.

وتقدم الضيوف عن طريق خيسوس في الدقيقة الثانية، قبل أن يرد الريدز بهدفين عن طريق محمد صلاح وفيرمينو في الدقيقتين 56 و77.

يذكر أن قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام الجمعة المقبل في مدينة نيون السويسرية.

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