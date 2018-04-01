لاعب هولندي يسجل هدفاً خرافياً

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سجَّل اللاعب الهولندي جون فيرهوك هدفاً مذهلاً لصالح فريقه هايدنهايم الألماني في شباك نظيره نورنبيرغ في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم والتي جرت على ملعب "فرنكن ستاديون" معقل فريق نورنبيرغ.

وتلقى اللاعب الهولندي كرة من منتصف الملعب من قبل حارس مرماه، ليقرر إطلاق الكرة مباشرة صوب المرمى، مستغلاً تقدم حارس فريق نورنبيرغ عن مرماه قليلاً، لتستقر في شباكه هدفاً رائعاً في الدقيقة 28 مفتتحاً التسجيل لفريق هايدنهايم.

وحظي الهدف الذي سجله فيرهوك بموجة إعجاب كبيرة، خاصة أنه نسخة طبق الأصل عن الهدف الذي أحرزه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قبل أيام قليلة في الدوري الأميركي لكرة القدم، إذ قاد به فريقه الجديد لوس أنجلس غالاكسي الأميركي إلى فوز مثير على فريق لوس أنجلس فوتبول.

ومن سوء حظ اللاعب أن هدفه لم يمنح فريقه الانتصار بعدما خسر بنتيجة 3-2، خاصة أن أصحاب الأرض ردوا على هدفه الصاروخي بثلاثة أهداف في غضون دقائق معدودة في اللقاء المثير، لكن يبقى الهدف أحد أجمل الأهداف التي تشهدها المسابقات الأوروبية.



