آخر الاخبار

رونالدو غاضب من زيدان بعد التعادل مع أتلتيكو.. والسبب؟ تامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران   الحوثيون يحاكمون صالح وهذه هي تهمته مصير زعيم الحوثيين مجهول بعد استهداف مقره ومصادر حوثية تعترف بقرب سقوط صعدة والسلاليون يتداعون لمحاولة انقاذها صواريخ إيران .. وهم القوة الحوثية يطيل أمد المعاناة اليمنية تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية» تحالف العربي يسلم السلطات اليمنية مهام تأمين السواحل والجزر سماعة جديدة تقرأ الأفكار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كم ثانية تحتاج لغسل يديك بطريقة صحية؟ تفاؤل أممي بتحقيق السلام باليمن


رونالدو غاضب من زيدان بعد التعادل مع أتلتيكو.. والسبب؟

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-يوروسبورت
عدد القراءات 231

 


انتهت مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد المثيرة بين نادييّ ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أُقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


ونجح اللاعب كريستيانو مهاجم ونجم النادي الملكي في تسجيل هدف التقدم لفريقه قبل أن يقوم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بتسجيل هدف يخطف به التعادل للروخيبلانكوس.

موقع "دون بالون" الإسباني يقول أن المهاجم الدولي البرتغالي غاضب من زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي بعد تعادل الفريق في الديربي.

وذكر الموقع أن سبب غضب رونالدو من مدربه الفرنسي يتمثَّل في اللاعب إيسكو ألاركون لاعب خط وسط الفريق والذي أشركه زيدان في المباراة بديلاً لمواطنه الشاب ماركو أسينسيو.

فيما أشار "دون بالون" إلى أن رونالدو لم يرغب أن يقوم زيدان بإشراك إيسكو حيث يرى أن أسينسيو أكثر فائدة منه بالنسبة للفريق وأنه يستحق اللعب على حسابه في تشكيلة الفريق.

وقال الموقع أن رونالدو /33 عاماً/ ظهر غاضباً حينما رأى زيدان يدفع بإيسكو على حساب أسينسيو خلال المباراة التي حاول الفريق الفوز بها.


يُذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهته القوية أمام نادي يوفنتوس الإيطالي مساء الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في تورينو بفوز الميرينغي بثلاثية نظيفة.

 
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
ستاد 19 مايو الجديد ضمن العشرة الأفضل عالميًا
جنون الكرة.. فريق إنكليزي يهدر ركلتي جزاء في الوقت القاتل!
برشلونة يحقق فوزا على ليجانيس بثلاثية ميسي
زيدان يفاجئ برشلونة ويعلن قراره بشأن الممر الشرفي
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس