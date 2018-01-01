رونالدو غاضب من زيدان بعد التعادل مع أتلتيكو.. والسبب؟

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-يوروسبورت

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انتهت مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد المثيرة بين نادييّ ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أُقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ونجح اللاعب كريستيانو مهاجم ونجم النادي الملكي في تسجيل هدف التقدم لفريقه قبل أن يقوم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بتسجيل هدف يخطف به التعادل للروخيبلانكوس.

موقع "دون بالون" الإسباني يقول أن المهاجم الدولي البرتغالي غاضب من زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي بعد تعادل الفريق في الديربي.

وذكر الموقع أن سبب غضب رونالدو من مدربه الفرنسي يتمثَّل في اللاعب إيسكو ألاركون لاعب خط وسط الفريق والذي أشركه زيدان في المباراة بديلاً لمواطنه الشاب ماركو أسينسيو.

فيما أشار "دون بالون" إلى أن رونالدو لم يرغب أن يقوم زيدان بإشراك إيسكو حيث يرى أن أسينسيو أكثر فائدة منه بالنسبة للفريق وأنه يستحق اللعب على حسابه في تشكيلة الفريق.

وقال الموقع أن رونالدو /33 عاماً/ ظهر غاضباً حينما رأى زيدان يدفع بإيسكو على حساب أسينسيو خلال المباراة التي حاول الفريق الفوز بها.



يُذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهته القوية أمام نادي يوفنتوس الإيطالي مساء الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في تورينو بفوز الميرينغي بثلاثية نظيفة.



