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جنون الكرة.. فريق إنكليزي يهدر ركلتي جزاء في الوقت القاتل!

الأحد 08 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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تألق الحارس الإنكليزي جون رودي وأدهش الجميع في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم، حين تصدى لركلة جزاء وارتطمت أخرى بالقائم، وذلك في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه وولفرهامبتون ضد كارديف سيتي في الجولة الحادية والأربعين من المسابقة مساء الجمعة.

ولعب فريقا وولفرهامبتون وكارديف سيتي في المباراة التي جمعتهما على استاد "كارديف سيتي"، فتقدم فريق وولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 67، ولكن في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة صاحب الأرض.

وتألق الحارس في التصدي لركلة الجزاء، مانحاً فريقه الأمل في الحفاظ على الانتصار، لكن الحكم عاد بعد دقيقتين فقط لاحتساب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 95، لكن الحارس المحظوظ حافظ على شباكه بعدما ارتطمت الكرة بالقائم، ليخرج فريق وولفرهامبتون فائزاً 1-0.

وساهم الفوز في تصدر فريق وولفرهامبتون ترتيب البطولة والاقتراب أكثر من العودة للبريميرليغ، بعدما جمع 91 نقطة، فيما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 80 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مباراة القمة بين الفريقين.

 
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