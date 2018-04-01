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زيدان يفاجئ برشلونة ويعلن قراره بشأن الممر الشرفي

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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فاجأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نادي برشلونة، الغريم التقليدي لفريق ريال مدريد، بتصريحات حاسمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية القمة المثيرة التي تجمع فريقه وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية المقررة الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأطلق زيدان مدرب الفريق الملكي تصريحا حاسما أعلن فيه موقف الفريق حول مسألة تنصيب "ممر شرفي" للاعبي برشلونة في حال حسم الفريق الكتالوني لقب الليغا، وذلك خلال مواجهة الكلاسيكو المرتقبة المقررة على ملعب "كامب نو" الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال زيدان إن ريال مدريد لن يقوم بعمل ممر شرفي لبرشلونة لو حسم الدوري، معتبرا أن هذا التقليد الذي كان متعارفا عليه بين الأندية الإسبانية قام برشلونة بكسره بعدما رفض القيام به حينما توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية.

وقال زيدان بعد تكرار سؤاله عن الممر الشرفي: "لا أعرف إلى متى ستواصلون سؤالي عن ذلك الأمر، الإجابة واضحة للغاية، إنه قراري؛ لن نقف في ممر شرفي. لقد كسر برشلونة هذا التقليد، نركز على مباراة غد فقط ونسعى للحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف: "لن أتحدث مجددا عن هذا الموضوع".

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