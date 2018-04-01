محمد بن سلمان : سنرسل قوات برية إلى اليمن في هذه الحالة معلمو اليمن نازحون صنعاء تقاوم هويتها من بطش الحوثيين بالنكتة دمرت مراكز سرية.. «مأرب برس» يرصد 38 غارة لطيران التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية في 4 محافظات الجيش الوطني يطلق المرحلة الثــانية من عملية «قطع رأس الأفعى» مركز الملك سلمان يدعم مستشفيات اليمن بدفعة وقود جديدة صور Unsplash المجانية الآن لأنظمة تشغيل iOS اليمن يدفع ثمن جرائم الحوثي.. خسائر بالمليارات تهدد بالمجاعة والانهيار 5 كلمات احذر من ترديدها خلال مقابلات العمل تويتر: إجمالي عدد الحسابات المحذوفة وصل إلى 1.2 مليون حساب