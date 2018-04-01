محمد بن سلمان : سنرسل قوات برية إلى اليمن في هذه الحالة

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- العربية نت

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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن ما يجري في اليمن معركة بين اليمنيين، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول التخلص من الإرهابيين، الذين اختطفوا دولتهم وحياتهم الطبيعية.

جاء ذلك في حواره مع مجلة "تايم" الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل / نيسان، أكد فيه أن المعركة هي معركة الشعب اليمني، وأي شيء سيطلبوه منا أو من الـ12 دولة الأعضاء في التحالف العربي، سنقدمه لهم، مضيفا: "حتى اليوم لم يطلبوا منا إرسال جنود على الأرض".

وتابع ابن سلمان: "إذا كانت هناك حاجة لذلك، وإذا طلب اليمنيون ذلك، سوف نساعدهم، وسوف نلبي نداء الرئيس الشرعي المنتخب المعترف به عالميا، والذي يدعمه مجلس الأمن الدولي".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ أكثر من 3 سنوات، حيثتقود السعودية تحالفا عربيا منذ مارس/ آذار عام 2015، لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.



