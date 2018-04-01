آخر الاخبار

معدلات مذهلة لرونالدو "تنقص" عمره 10 أعوام النزاع في اليمن يغتال أحلام المعلّمين والطلاب الأمم المتحدة تتخذ هذه الإجراءات للحد من تسليح الحوثي الأمير محمد بن سلمان يقود مشروع اقتصادي عملاق في المملكة عبر الفضاء التجاري أمير قطر يصدر قانونا جديداً خاصاً بالنساء ... يثير الدهشة الخوف يسيطر على عدن ظبي يدخل نجم هندي شهير السجن الحديدة.. شريان تسليح مليشيا إيران في اليمن إحصائية بخسائر الاقتصاد اليمني بسبب الحرب بشرى سارة لابناء هذه المحافظات الجنوبية بخصوص الكهرباء


معدلات مذهلة لرونالدو "تنقص" عمره 10 أعوام

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 196
 


أبرزت تقارير صحفية إسبانية، المعدلات البدنية المذهلة لكريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، عقب هدفه الرائع من ضربة مقصية، في شباك يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي قالت صحيفة "آس" إن نسبة الدهون في جسد رونالدو، تبلغ 7بالمئة، وهي أقل من النسبة المعتادة لأي لاعب، والتي تتراوح ما بين 10 و11بالمئة.
كما تبلغ نسبة الكتلة العضلية في جسد رونالدو 50 بالمئة، أكثر من المعتاد لأي لاعب (46 بالمئة)، وهو ما يمنح البرتغالي قدرات بدنية وفنية عالية، كلاعب في عمر "23 عاما"، رغم أنه قد بلغ 33 عامًا.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، قد رفع رصيده لـ14 هدفًا في دوري الأبطال، هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية في شباك يوفنتوس، كما أنه أحرز 25 هدفا مع ريال مدريد، في آخر 14 مباراة، وفقا لموقع كوورة.

من جانب آخر، وعن ردة فعل جماهير اليوفي التي صفقت له بعد الهدف الرائع الذي سجله فقال رونالدو: "أود أن أشكر جماهير يوفنتوس عامة لقيامهم بتصرف رائع لم يحدث في مسيرتي من قبل".

وأكد رونالدو أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي المفضلة بالنسبة لريال مدريد.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
ميلان يمدد عقد مدربه غاتوزو حتى 2021
نجم عالمي يقترب من الانضمام لأحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي
طبيعة الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح ومصير مشاركته في مباراة الاياب امام مان سي
انطلاق بطولة الخليج لألعاب القوى الـ 16 في الكويت
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس