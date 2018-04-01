الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أبرزت تقارير صحفية إسبانية، المعدلات البدنية المذهلة لكريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، عقب هدفه الرائع من ضربة مقصية، في شباك يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي قالت صحيفة "آس" إن نسبة الدهون في جسد رونالدو، تبلغ 7بالمئة، وهي أقل من النسبة المعتادة لأي لاعب، والتي تتراوح ما بين 10 و11بالمئة.

كما تبلغ نسبة الكتلة العضلية في جسد رونالدو 50 بالمئة، أكثر من المعتاد لأي لاعب (46 بالمئة)، وهو ما يمنح البرتغالي قدرات بدنية وفنية عالية، كلاعب في عمر "23 عاما"، رغم أنه قد بلغ 33 عامًا.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، قد رفع رصيده لـ14 هدفًا في دوري الأبطال، هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية في شباك يوفنتوس، كما أنه أحرز 25 هدفا مع ريال مدريد، في آخر 14 مباراة، وفقا لموقع كوورة.

من جانب آخر، وعن ردة فعل جماهير اليوفي التي صفقت له بعد الهدف الرائع الذي سجله فقال رونالدو: "أود أن أشكر جماهير يوفنتوس عامة لقيامهم بتصرف رائع لم يحدث في مسيرتي من قبل".

وأكد رونالدو أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي المفضلة بالنسبة لريال مدريد.



