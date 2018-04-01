ميلان يمدد عقد مدربه غاتوزو حتى 2021

الجمعة 06 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، تجديد التعاقد مع المدرب جينارو غاتوزو، ليظل مديرا فنيا للفريق حتى عام 2021.

وتولى غاتوزو قيادة ميلان في وقت سابق من الموسم الحالي، خلفا لفينتشينزو مونتيلا، لينجح في تحسين أداء ونتائج الفريق في بطولة الدوري الإيطالي.

وأوضح النادي الإيطالي، على موقعه الإلكتروني الرسمي، غاتوزو وقع على عقده الجديد اليوم.

وقام ميلان ببث فيديو مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك) "بإجراءات تمديد التعاقد مع المدرب الإيطالي، حيث قال ماركو فاسوني المدير التنفيذي للنادي: مساء الخير للجميع، حان الوقت لإخباركم بأن غاتوزو سيكون مدربنا للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح فاسوني: هذه هي إحدى الخيارات الهامة التي قمنا بها منذ أن وصلنا إلى هنا، حيث قام غاتوزو بعمل استثنائي منذ قدومه للفريق قبل عدة أشهر. وبإمكاننا وضع مشروع طويل الأجل مع غاتوزو.

وأضاف فاسوني: استغرقت عملية التجديد لغاتوزو وقتا طويلا، لكن ذلك كان بسبب ابتعادي بشكل دائم عن الفريق. إنه خطأي. لكننا جميعا كنا نرغب في بقائه معنا.

من جانبه، أعرب جاتوزو عن سعادته بتجديد التعاقد مع ميلان، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته مليوني يورو في الموسم الواحد: إنني ممتن للغاية بحصولي على تلك الفرصة، لم يكن بمقدوري التواجد هنا بدون فاسوني وماسيمليانو ميرابيلي، مدير الكرة في الفريق، اللذين قدما لي هذه الفرصة، وأشعر بالسعادة لتدريب ناد رائع مثل ميلان.

يذكر أن ميلان يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.



