نجم عالمي يقترب من الانضمام لأحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي

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زعمت تقارير إعلامية سعودية، أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني، بات قريبا من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي الصيف المقبل.
ووفقا لما نقله برنامج "الخيمة" على الفضائية الرياضية السعودية، قد يرتدي صاحب الـ34 عاما، القميص الأصفر للنمور مطلع الموسم الجديد.
وينتهي تعاقد ريبيري مع بطل الدوري الألماني، نهاية الموسم الجاري.
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الألمانية، أكدت أن اللاعب لا يسعى للرحيل عن البافاري، ويطمح لإنهاء مسيرته داخل أليانتس أرينا.