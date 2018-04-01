نجم عالمي يقترب من الانضمام لأحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 315

زعمت تقارير إعلامية سعودية، أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني، بات قريبا من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي الصيف المقبل.

ووفقا لما نقله برنامج "الخيمة" على الفضائية الرياضية السعودية، قد يرتدي صاحب الـ34 عاما، القميص الأصفر للنمور مطلع الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد ريبيري مع بطل الدوري الألماني، نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الألمانية، أكدت أن اللاعب لا يسعى للرحيل عن البافاري، ويطمح لإنهاء مسيرته داخل أليانتس أرينا.



