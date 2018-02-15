طبيعة الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح ومصير مشاركته في مباراة الاياب امام مان سيتي

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

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تحدث مدرب ليفربول يورغن كلوب عن إصابة النجم الأول المصري محمد صلاح، وذلك بعد مغادرة اللاعب مباراة مانشستر سيتي أمس في شوطها الثاني متأثرا بالإصابة.

ووجه كلوب رسالة إلى جماهير ليفربول -عقب الفوز المثير على "السيتي" بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا- وأكد لهم أن صلاح سيشارك في مباراة الإياب المقررة بعد أقل من أسبوع.

وقال المدرب الألماني أن إصابة صلاح ليست خطيرة، وأوضح أن الجهاز الطبي أكد له أن النجم المصري سيكون موجودا في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وسجل صلاح الهدف الأول، وقدم تمريرة الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني ليساهم بشكل كبير في الفوز الذي منح ليفربول أفضلية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل مباراة الإياب.

وكال كلوب المديح لفريقه، وقال بعد اهتزاز شباك "السيتي" بثلاثية في 31 دقيقة من البداية "الشوط الأول كان مذهلا. كانت كرة القدم التي يجب أن نلعبها".

وأضاف "نعلم كفاءة سيتي لكننا أيضا نعلم إمكاناتنا. كنا نلعب بحيوية في كل الأجزاء من المباراة. كنا مثاليين في المساحات الخالية وأغلقنا المساحات بشكل مذهل.. هذا النوع من الدفاع، نسيطر ولا ندافع من الثلث الأخير للملعب، والوجود في المساحة المناسبة.. لذا فعند خطف الكرة تكون لدينا فرصة كبيرة لاستغلال المساحة في دفاع المنافس".

وكان المدرب راضيا حيث إن سيتي لم يسدد كرة واحدة على المرمى طيلة المباراة، وقال "المنافس لم يسدد كرة على المرمى. لا أعلم كيف فعلنا ذلك؟ لا يمكنك حتى التخطيط لذلك. الأمر جنوني لكن المنافس لم يسدد على المرمى وهذا أمر نادر. سيتي فريق رائع".

ورغم النتيجة الكبيرة، شدد كلوب على أن الأمور لم تحسم بعد، وقال "التقدم 3-صفر أفضل من التأخر بنفس النتيجة. سنذهب إلى مانشستر وستكون لديه (سيتي) رغبة الرد. المنافس لم يلعب بشكل سيئ، الأمر فقط أنه لم يصنع العدد المعتاد من الفرص لأننا دافعنا في أوقات كثيرة بشكل مذهل.. سيتي سيحاول مرة أخرى وما زال يملك الفرصة".

وامس فاز ليفربول 3-0 على مواطنه مانشستر سيتي فيما سحق برشلونة نادي روما الايطالي 4-1 لحساب مباريات الذهاب في الدور ربع نهائي لابطال اوروبا.



