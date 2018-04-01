انطلاق بطولة الخليج لألعاب القوى الـ 16 في الكويت المخلافي يكشف للمجتمع الدولي سبب الازمة الانسانية في اليمن تركيا وروسيا وإيران .. قمة ستنير درب المرحلة القادمة .. حددوا مستقبل سوريا بعيد عن الرياض وواشنطن مشاريع سعودية لاغراق المملكة بمئات من دور السينما برعاية وتقنيات أمريكية "العون المباشر" تجري 250 عملية جراحة عيون مجانية في حجة ياسين سعيد : محمد قحطان كان هو جسر التوافق الوطني حتى للقضية الجنوبية مجلس الوزراء: تكرار مهاجمة المليشيا للملاحة الدولية يتطلب موقف دولي حازم ازائها المالكي :مليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة كمخزن للأسلحة وسط معارك ضارية.. الشرعية تحرر مواقع جديدة في صعدة قوات الشرعية تواصل التقدم تجاه العاصمة صنعاء وتحرر سلسلة جبال استراتيجية بـ”نهم“
تنطلق ،اليوم الخميس، بطولة الخليج السادسة عشرة لألعاب القوى للشباب (خليجي 16) التي تستضيفها الكويت في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بكيفان وتستمر ثلاثة أيام.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"عن أمين السر العام لاتحاد القوى ومدير البطولة سيار العنزي "إن اللجنة العليا انتهت من كل الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة بالشكل اللائق".
يذكر أن هذه البطولة تقام مرة كل سنتين واستعد لها المنتخب الكويتي من خلال معسكر تدريبي في العاصمة البحرينية المنامة في يناير الماضي كما أقام معسكرا داخليا في شهر مارس الماضي.