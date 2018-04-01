انطلاق بطولة الخليج لألعاب القوى الـ 16 في الكويت

الخميس 05 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تنطلق ،اليوم الخميس، بطولة الخليج السادسة عشرة لألعاب القوى للشباب (خليجي 16) التي تستضيفها الكويت في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بكيفان وتستمر ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"عن أمين السر العام لاتحاد القوى ومدير البطولة سيار العنزي "إن اللجنة العليا انتهت من كل الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة بالشكل اللائق".

يذكر أن هذه البطولة تقام مرة كل سنتين واستعد لها المنتخب الكويتي من خلال معسكر تدريبي في العاصمة البحرينية المنامة في يناير الماضي كما أقام معسكرا داخليا في شهر مارس الماضي.



