قوات الشرعية على مشارف البيضاء.. زحف من مأرب ومعارك في «قانية» بعد اشتباكات عنيفة.. «احمد علي» يستعيد «ڤيلا» من المقاومة الجنوبية في عدن بواسطة قوات أمنية موالية للامارات تركيا تتفوّق على الصين والهند في معدّل النمو الاقتصادي اضطرابات الشخصية في علم النفس ريال مدريد يقسو على يوفنتوس بثلاثية رقصة الموت ..شاهد لحظة وفاة رجل أعمال وهو يرقص على المسرح دعوات أممية لإنهاء الحرب من خلال تسوية سياسية مساعي حوثية لطمس الهوية الوطنية .. تهديد وتحويف للمعلمين واستئصال للبقية فيسبوك مسنجر يدعم الآن إرسال صور 360 درجة وفيديوهات HD اشبيلية يسعى لحرمان بايرن ميونيخ من عناصر التفوق
بدات القوات الحكومية، بالتقدم من محافظة مأرب بإتجاه البيضاء بينما تواصل تقدمها من محور شبوة إلى وسط البيضاء.
هذا وقال مصدر عسكري ان الجيش حقق انتصارات عسكرية جديدة، حيث باتت على مشارف محافظة البيضاء وسط اليمن، من اتجاه محافظة مأرب.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن تقدم القوات الحكومية، يأتي في إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض معارك عنيفة حاليا ضد المليشيا في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.
وفي السياق ذاته، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة، والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية، وأسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في الغارات.