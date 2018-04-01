قوات الشرعية على مشارف البيضاء.. زحف من مأرب ومعارك في «قانية»

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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بدات القوات الحكومية، بالتقدم من محافظة مأرب بإتجاه البيضاء بينما تواصل تقدمها من محور شبوة إلى وسط البيضاء.

هذا وقال مصدر عسكري ان الجيش حقق انتصارات عسكرية جديدة، حيث باتت على مشارف محافظة البيضاء وسط اليمن، من اتجاه محافظة مأرب.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن تقدم القوات الحكومية، يأتي في إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض معارك عنيفة حاليا ضد المليشيا في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.

وفي السياق ذاته، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة، والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية، وأسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في الغارات.



