آخر الاخبار

قوات الجيش تحرز تقدما جديدا وسط البلاد مراد علمدار يكشف تفاصيل جديدة عن نسخة وادي الذئاب القادمة ميسي لا يملك اجابة لـ أصعب سؤال قراءة أولية في انتصار عملية غصن الزيتون .. الأتراك وفن الجرأة في استخدام القوة .. هكذا يكون الحسم والعزم مأرب ..ضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها لصنعاء الصحة العالمية: 84 وفاة بـ«الدفتيريا» في اليمن خلال 5 أشهر متحدث العائلة : معمر القذافي حيا وخطابا مرتقبا لنجله «سيكشف بعض الملابسات» غارات جوية تستهدف تعزيزات للانقلابيين حقيقة استبعاد محمد صلاح من كأس العالم بوتين يصل تركيا في زيارة رسمية ويستقبله نائب وزير


حقيقة استبعاد محمد صلاح من كأس العالم

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- (CNN)
عدد القراءات 284

كشف مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، حقيقة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن استبعاد النجم محمد صلاح من تشكيلة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم 2018، بسبب عدم خضوعه لفحص المنشطات، مؤكدا عدم صحة هذه الأنباء.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحات للهيطة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نفى فيها صحة أنباء استبعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم لصلاح من تشكيلة المنتخب لعدم خضوعه لفحص المنشطات خلال المعسكر الذي أقيم في سويسرا مؤخرا.

وأشار مدير المنتخب المصري إلى أن نجم "الفراعنة" وصل إلى المعسكر بعد إجراء الفحص وهو أمر طبيعي قد يتكرر بالمستقبل، ولا يتم الاتفاق عليه مسبقا، لوجود احتمال ضم لاعبين جدد خلال أيام المعسكرات.

ونفى لهيطة أن يكون الاتحاد المصري قد تلقى خطابا من الفيفا أو من أي جهة أخرى، بشأن استبعاد صلاح من المشاركة في المونديال الروسي.

يذكر أن الفرعون المصري كان قد شارك في المعسكر الإعدادي للمنتخب المصري في سويسرا، ولعب مباراة واحدة خلاله أمام البرتغال وغاب عن اللقاء الآخر أمام اليونان.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#محمد_صلاح #نتخب #مصر
إقراء أيضاً
ملايين اليمنيين في انتظار حدث غير مسبوق وفرصة تاريخية لا تعوض يوم الثلاثاء
ريال مدريد يدمر طموح سان جيرمان ويقصيه من دوري الأبطال
ما قصة صورة الاسطورة ميسي العجيبة التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي؟
إصابة رونالدو تقلق جماهير ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس