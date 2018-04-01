قمتان ناريتان في ابطال اوروبا ومواجهات قطرية اماراتية وسعودية ايرانية الليلة (التوقيت والقنوات الناقلة)

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امسية كروية دسمة لعشاق كرة القدم الليلة حيث سيكونون على موعد مع مواجهات نارية في دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال اسيا مساء اليوم الثلاثاء.
ويلتقي ريال مدريد يوفنتوس الايطالي في ذهاب ربع نهائي ابطال اوروبا فيما يواجه بايرن ميونخ الالماني نادي اشبيلية الاسباني لحساب ذات الدور من البطولة.
وفي دوري ابطال اسيا (الدور 32) سيلتقي اليوم الغرافة القطرية نظيره الجزيرة الاماراتي فيما يلعب الاهلي السعودي مع تركتور الايراني ويواجه الوحدة الاماراتي طشقند الازوبكي فيما يلعب الدحيل القطري مع اصفهان الايراني.