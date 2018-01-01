الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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يستهدف نادي ميلان الإيطالي عقد العديد من الصفقات والتدعيمات الجديدة الصيف المقبل من أجل تعزيز صفوف الفريق وذلك عقب الإخفاقات الكبيرة التي وقع بها هذا الموسم بالإقصاء من بطولة الدوري الأوروبي وموقف الفريق السيء ببطولة الكالتشيو.

ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف العالمية فإن نادي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ناديريال مدريد الإسباني.

وبدأ نادي ميلان في تكثيف جهوده لتأمين عدد كبير من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الموسم المقبل كما يستهدف الروسونيري التعاقد مع لاعبين ابرزهم سترينتش ورينا وغيرهم من النجوم الأخرين.

وأشارت الصحف بأن نادي ميلان ينوي التعاقد مع لاعب مميز قادر على صناعة الفارق بالفريق حيث وضعت إدارة الفريق عينها على سيبايوس منذ فترة ليست بالقصيرة نظراً لعدم مشاركته بإنتظام بتشكيلة فريقه وخروجه من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق.

وكان النادي الملكي قد تعاقد مع سيبايوس مطلع هذا الموسم قادماً من صفوف ريال بيتيس في صفقة كبيرة وعقب منافسة شرسة من أندية كبرى ولكن إختار سيبايوس الإنضمام للميرنغي ليجد نفسه خارج المباريات ويفشل في إثبات ذاته.



وأكدت الصحف أن نادي ميلان يصر على ضم سيبايوس في الصيف المقبل ولكنه سوف يجد صعوبة بالغة في ذلك نظراً لأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لن يسمح برحيله بسهوله كما يتوقع البعض.

كما أكدت الصحف بأن نادي ريال مدريد لن يسمح لسيبايوس بالرحيل إلا في حالة وضع بند بخيار الشراء مجدداً وهذا هو سبب صعوبة إقدام الميرنغي على هذه الخطوة حتى الأن.



