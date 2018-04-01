طباعة
ارسل لصديقك
فيس بوك
تويتر
جوجل بلاس
أتليتيكو مدريد يتغلب على ديبورتيفو بهدف نظيف مأرب..وصول 9 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان إيقاف مذيع إماراتي حاول منع الحقيقية شاهد مراد علمدار ومشاهير أخرون يغنون مع أردوغان قانون سعودي جديد ينتصر للسعوديات ويرعب الأزواج من زوجاتهم قد يقودهم للسجون وتغريمهم 500 ألف ريال الريال اليمني يواصل معاركه مع الدولار والسعودي .. أسعار العملات الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل وفق رؤية دولية جديدة.. أطراف الصراع توافق وحكومة ”بن دغر“ خارج الملعب أبو بكر القربي ينتفض على تويتر ألما على الرئيس السابق ويوجه نقدا لاذعا لحزب المؤتمر السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية بعد انتخابات صورية سبقها قمع للخصوم الرئيس التركي أردوغان يعلن عن قيادته لثورة جديدة في تركيا
فاز أتليتيكو مدريد على ضيفه المتعثر ديبورتيفو لاكورونيا 1-صفر دون أن يلعب دييجو كوستا وأنطوان جريزمان في التشكيلة الأساسية ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى تسع نقاط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وسجل المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو الهدف الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 أمام الفريق المهدد بالهبوط ديبورتيفو.
وحصل أتليتيكو على الخطأ بعدما ارتكب بيدرو موسكيرا خطأ ضد منافسه ساؤول نيجيز داخل المنطقة.