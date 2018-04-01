أتليتيكو مدريد يتغلب على ديبورتيفو بهدف نظيف

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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فاز أتليتيكو مدريد على ضيفه المتعثر ديبورتيفو لاكورونيا 1-صفر دون أن يلعب دييجو كوستا وأنطوان جريزمان في التشكيلة الأساسية ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى تسع نقاط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو الهدف الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 أمام الفريق المهدد بالهبوط ديبورتيفو.

وحصل أتليتيكو على الخطأ بعدما ارتكب بيدرو موسكيرا خطأ ضد منافسه ساؤول نيجيز داخل المنطقة.



