بالصور سلاح تركي جديد يغير المعادلات على الأرض ..

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الجديدة والمطورة من السلاح الآلى “صارب” والذي طورته شركة “اسيلسان” التركية فقد ازداد بشكل ملحوظ الطلب على شراء هذا النظام داخليا وخارجيا.

وتعمل الشركة بشكل مستمر على زيادة عدد الانظمة المستخدمة والمتنوعة والتي تعمل ضمن معايير تقنية “صارب” وذلك تماشيا مع متطلبات العملاء .

وتعتبر “اسيلسان” التركية واحد من الشركات الرائدة في العالم في مجال تطوير انظمة تحكم عن بعد للأسلحة حيث تستخدم انظمة الاسلحة المدمجة في الانظمة العسكرية البحرية والأرضية في 16 بلد حول العالم

وتتميز انظمة التحكم عن بعد للأسلحة المطورة من قبل الشركة التركية بأداء عالي والقدرة التلقائية على تتبع والكشف عن الاهداف حيث تستطيع هذه الانظمة متابعة الاهداف المتحركة وتحييدها بسهولة ودقة عالية .

و بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الانظمة لديها القدرة على تمييز سرعة الهدف واتجاهه ومعلومات الارصاد الجوية المحيطة بالهدف ونوع الذخيرة .

كما ويمكن لهذه الانظمة العمل في ظروف بيئية قاسية باستخدام الكاميرات الحرارية وكاميرات الرؤية النهارية

كما ويمكن تزويد انظمة “صارب” ببنادق الية متوسطة الى صغيرة وقنابل اوتوماتيكية بقياس 40 ملم

والهدف من تطوير شركة “اسيلسان” لأنظمة “صارب” هو لحماية الدبابات والمركبات المدرعة التكتيكية والمنشات العسكرية الثابتة .

وحتى يومنا هذا انتجت شركة “اسيلسان” حوالي1350 وحدة من “صارب”٬ بالاعتماد على مجموعة من القواعد والتوصيات التي تتماشى مع احتياجات العملاء محليا حيث يستخدم 1000 وحدة منها داخليا ويتم تصدير الباقي للخارج

وأنشات “اسيلسان” خط انتاج قوي يعمل بكفائة انتاجية عالية لانتاج انظمة “صارب” حيث تستعد الشركة لانتاج جيل جديد من هذه الانظمة بميزات جديدة في المستقبل القريب.

وتعمل شركة “اسيلسان” على نظام اسلحة جديد وهو “صارب-النصر” والذي سيسمح بتغيير الذخيرة دون مغادرة المركبة المدرعة.



