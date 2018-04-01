توتنهام يحقق فوزاً تاريخياً على تشيلسي

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حقق توتنهام فوزا كبيرا على جاره اللندني تشلسي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لأول مره منذ 28 عاما وذلك لحساب المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بعيدا بثماني نقاط عن تشلسي حامل اللقب الذي تكبد خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم، وعزز توتنهام آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وتقدم تشلسي بهدف مباغت حمل توقيع مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 30، مسجلا هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم والأول منذ 96 يوما، لكن الدانماركي كريستيان إيركسن أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.

وفرض توتنهام سيطرته على معظم فترات الشوط الثاني الذي أحرز خلاله لاعبه ديلي آلي الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 62 و66، ليقود توتنهام لإنهاء عقدة ملعب ستامفورد بريدج الخاص بتشلسي، بعدما حقق أول انتصار عليه في بطولة الدوري منذ 28 عاما.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي لعب بديلا في الشوط الثاني عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وتسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.



