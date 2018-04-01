بن دغر يطيح بقرارات لمسئولين وتعيينات هائلة في طريقها لكراسي وأبواب المالية

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - خاص

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في توجه جديد لكبح التصاعد الكبير في التعيينات والقرارات في كل مفاصل الشرعية , وجه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، نوابه والوزراء والمحافظين بإيقاف كافة التعيينات والترشيحات في المناصب الحكومية حتى إسعار آخر.

وقال بن دغر في مذكرة رسمية حصل مأرب برس على نسخة منها، إن هذا التوجيه التزام بطلب الرئيس عبدربه منصور هادي.

ووجهت عدة اتهامات لنافذين في الشرعية باستخراج قرارات عائلية لهم ولمقربين منهم , بصورة كبيرة , وغالبية من يتم تعيينهم ’ لا يكون الهدف منه سوى متابعة المخصصات المالية , خاصة والرواتب يتم صرفها بالدولار .



