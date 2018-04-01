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واشنطن : البيت الأبيض يوجه اتهاما جديدا للحوثيين السعودية باستطاعتها سدّ حاجة العالم من الطاقة الشمسية تركيا تحشد علماء العالم إلى إسطنبول تفاصيل لقاءات المبعوث الدولي مع رؤوس الانقلاب في صنعاء ورغبات الحوثيين والشرعية بن دغر يطيح بقرارات لمسئولين وتعيينات هائلة في طريقها لكراسي وأبواب المالية الزوجة الغامضة لرئيس كوريا الشمالية... هكذا وقع الديكتاتور في غرامها صحيفة روسية: هل يطعن أردوغان روسيا مرة أخرى؟ قوات الجيش تحرر مواقع جديدة شمال البلاد حملة الكترونية تضامنا مع المخطتفين ورفضا لمحاكمات هزلية تقيمها مليشيات الحوثي #شارك غارات جوية مكثفة تستهدف تعزيزات ومواقع الانقلابيين
في توجه جديد لكبح التصاعد الكبير في التعيينات والقرارات في كل مفاصل الشرعية , وجه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، نوابه والوزراء والمحافظين بإيقاف كافة التعيينات والترشيحات في المناصب الحكومية حتى إسعار آخر.
وقال بن دغر في مذكرة رسمية حصل مأرب برس على نسخة منها، إن هذا التوجيه التزام بطلب الرئيس عبدربه منصور هادي.
ووجهت عدة اتهامات لنافذين في الشرعية باستخراج قرارات عائلية لهم ولمقربين منهم , بصورة كبيرة , وغالبية من يتم تعيينهم ’ لا يكون الهدف منه سوى متابعة المخصصات المالية , خاصة والرواتب يتم صرفها بالدولار .