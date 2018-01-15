بريطانيا تحرك الملف اليمني بمبادرة جديدة والرياض تستدعي قابوس عمان والمبعوث الأممي الجديد يحذر من عزل الحوثيين.. اخر مستجدات المسار السياسي لحل الازمة اليمنية

تزامن تعيين مبعوث دولي جديد لليمن مع تحركات دولية تتزعمها بريطانيا لتقديم مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية وسط تسريبات تفيد بأن السعودية لا تمانع إعطاء فرصة أخرى للجهود الدبلوماسية لدفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، وبالتوازي مع استمرار خيار الحسم العسكري.



وتأتي جولة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في المنطقة، وتشمل سلطنة عمان والسعودية واليمن، والتي بدأت سرية ثم خرجت إلى العلن من خلال استقبال السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان له، لتكشف عن خطة بريطانية لدفع الخيار التفاوضي في الأزمة اليمنية مستفيدة من تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا دوليا إلى اليمن.



وكشفت مصادر غربية بلندن أن لاختيار الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفثت خليفة للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ كمبعوث أممي إلى اليمن دلالات عدة.



وقالت المصادر إن الاختيار يعكس رغبة لدى المجتمع الدولي باتّباع سبل جديدة لإيجاد مخرج من الأزمة اليمنية التي جعلت أرواح عشرات الآلاف من المواطنين مهدّدة بسبب الجوع والمرض في ظل انسداد لكلّ المخارج السياسية وجمود نسبي على صعيد الوضع العسكري.



وأشارت إلى أن الدبلوماسي البريطاني الذي عمل طويلا في مجال حل النزاعات الدولية، يحذر في لقاءاته مع المعنيين بالأزمة اليمنية من "عزل الحوثيين" نظرا إلى أن ذلك "يزيد من تعنتهم".



ولفتت المصادر إلى أنّ غريفثت زار اليمن في أكتوبر الماضي والتقى الحوثيين والرئيس السابق صالح الذي اغتاله هؤلاء في 4 ديسمبر الماضي.



وأوضحت أن غريفثت قام كذلك بجولة خليجية شملت السعودية بعدما خرج بانطباع فحواه أنّ القوة المهيمنة في صنعاء هي (أنصار الله) وأنّه لا مجال لتجاوزهم في أيّ مفاوضات سياسية من جهة وغياب القدرة على إلحاق هزيمة عسكرية حاسمة بهم من جهة أخرى.



وذكرت أن من الأسباب التي دفعت ولد الشيخ إلى الاستقالة رفض الحوثيين استقباله في صنعاء حيث تعرّض موكبه لإطلاق النار أثناء زيارته الأخيرة لها.



لكن الحقيقة، استنادا إلى المصادر الغربية، تتمثل في أنّ الدبلوماسي الموريتاني وجد نفسه في طريق مسدود بعد اعتراض الحوثيين عليه. وهذا ما دفعه إلى إرسال نائبه معين شريم على رأس وفد من الأمم المتحدة زار صنعاء قبل أسبوعين. وخرج هذا الوفد بانطباع بأنه لا أمل في إقناع الحوثيين بالتعاطي مع ولد الشيخ أحمد مجددا.



وفي الصعيد ذاته نشرت صحيفة (العرب) اللندنية أمس تصريحا لسفير اليمن في لندن د. ياسين سعيد نعمان أشار إلى أن طبيعة تلك التحركات البريطانية تأتي امتدادا “لمشاورات عديدة تجريها وزارة الخارجية البريطانية منذ فترة مع أطراف وشخصيات وذوي اهتمام ومجموعات متعددة، تتعلق كلها بأهمية العودة إلى طاولة المفاوضات”.



ونوه نعمان إلى أن “بريطانيا هي المسؤولة عن الملف اليمني في مجلس الأمن، وقد واجهت ضغوطا كثيرة بخصوص تقديم مشروع قرار لتعديل القرار (2216) ولكن موقفها الثابت من حل القضية اليمنية بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث ومن ضمنها هذا القرار، جعلها تتخطى هذه الضغوط وتواصل البحث في كيفية مواجهة التعنت الحوثي المدعوم من إيران برفض كل جهود السلام بِمَا في ذلك رفض التعامل مع المبعوث الأممي ولد الشيخ”.



وأكد “أن تولي وزير الخارجية البريطانية بنفسه ملف المشاورات حول اليمن في هذه الجولة المكوكية ربما يفسر ما يقال بأن هناك شيئا جديدا قد يطرح على صعيد البحث مع الدول التي يزورها في المنطقة وخاصة دول التحالف”.



وحول إمكانية تقديم بريطانيا لحل ناجز للأزمة اليمنية أضاف نعمان قائلا: “أعتقد أنه لا توجد طبخة جاهزة بمقدار ما يمكن أن تكون هناك أفكار عامة للنقاش والبلورة، وفي كل الأحوال فإن تحريك القضية على هذا النحو مفيد ويضعها في الواجهة”.



وقال متابعون للشأن اليمني إن الاختراق البريطاني للأزمة اليمنية يراهن على تفاعل السعودية ومن ورائها الدول المساهمة في التحالف العربي، وهو ما بحث عنه جونسون خلال زيارته إلى الرياض مع كبار المسؤولين السعوديين أمس الاول.



واعتبر المتابعون أن السعودية ستحرص على دعم المبادرة البريطانية بالرغم من قناعتها بأن مهمة إنقاذ الحوثيين، التي يحرص عليها المبعوث الدولي الجديد، لا تتم إلا بممارسة ضغوط جدية عليهم بدل الإيحاء بالتساهل معهم وإعطائهم مسوغا جديدا لربح الوقت، وهو ما يعني تكرار أسباب فشل ولد الشيخ.



ورجحوا أن تكون لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السلطان قابوس لزيارة المملكة علاقة مباشرة بملف اليمن، خاصة أن مسقط يمكن أن تلعب دورا مهما في دفع الحوثيين إلى التعاطي الإيجابي مع المبادرات الدولية المختلفة.



وكانت طائرة عمانية أقلت مساء الخميس وفدا برئاسة ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، إلى مسقط بعد ساعات من وصول وزير الخارجية البريطاني، ما يرجح إيصال العمانيين رسائل هامة للجماعة الحوثية، فيما لم تتأكد بعد أنباء حول عقد الوزير البريطاني لاجتماع سري مع الوفد الحوثي.



واستغل الحوثيون الافراج عن مواطن امريكي قامت بنقله على متن الطائرة الى مسقط.



وأعلنت الخارجية البريطانية أن الاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية حول اليمن سيكون مطلع شهر فبراير المقبل. ولم تحدد الوزارة المكان المرتقب للاجتماع، إلا أن مصادر ترجح عقده في لندن.



وكشفت صحيفة (العرب) عن مصادر دبلوماسية عن سعي بريطانيا لتسويق مبادرة جديدة للحل في اليمن بالتنسيق مع عواصم المنطقة وبينها طهران التي زارها جونسون مطلع يناير الجاري.



وأشارت المصادر إلى أن مضامين المبادرة لن تتجاوز الرؤى التي توقفت عندها جولات الحوار السابقة بين الفرقاء اليمنيين في الكويت، ومقترحات ولد الشيخ الخاصة بتهيئة أرضية للحوار عبر التوافق على قرارات ذات طابع إنساني.



وتصب المساعي البريطانية في اتجاه توفير الضمانات الدولية وخلق حالة من الثقة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، تؤسس لبناء قاعدة صلبة لأي مشاورات قادمة.



واعتبر الصحافي عصام السفياني بروز الدور العماني مجددا في الملف اليمني بأنه امتداد لتحركات عمانية سابقة كانت تقوم على تقديم جماعة (أنصار الله) كطرف وحيد ممثل لجغرافيا الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما كشفت عنه نتائج لقاء الوفد الحوثي بوزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري الذي تم دون مشاركة حزب المؤتمر حينها.



ولفت السفياني إلى أن التحركات العمانية- البريطانية في الوقت الحالي تستهدف إنضاج موقف واضح من قبل الحوثيين عبر التفاوض معهم بشكل مباشر ليتم تسويقه ضمن جهود بريطانية لتحقيق تسوية سياسية في اليمن تعتقد أطراف عديدة أنه قد يكتب لها النجاح بعد إزاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من المشهد، وهو ما يرفضه حزب المؤتمر.