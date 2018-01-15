شرط (سان جيرمان) للسماح للاعبه نيمار بالانتقال الى ريال مدريد
مأرب برس -متابعات
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

تواصل الصحف الإسبانية الاهتمام بارتباط ريال مدريد باللاعب البرازيلي نيمار في صفقة قد تكون العنوان الأبرز لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد العديد من التقارير تحرك ريال مدريد باتجاه التعاقد مع النجم البرازيلي لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضمن خطة النادي للعودة إلى طريق الأمجاد بعد الموسم الحالي الكارثي للنادي.

ووفقا للعديد من المصادر، فإن نيمار عبّر للمقربين منه عن خيبة أمله من الأجواء في باريس، وأعلن لهم رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني.

وأشارت تلك المصادر إلى أن نيمار عبر عن امتعاضه من أسلوب اللعب الدفاعي في الدوري الفرنسي واعتماد المدافعين على الخشونة.

غير أن موقع غول في نسخته الفرنسية أكد أن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي وضع شرطا أمام نيمار قبل البدء في مفاوضات انتقاله إلى ريال مدريد.

وذكر الموقع أن الخليفي اشترط تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا قبل السماح لنيمار بالمغادرة في اتجاه مدريد.

ويسعى النادي الملكي لاستثمار مبلغ ضخم قد يصل إلى 300 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار الذي يعد الخليفة الأمثل لرونالدو في مدريد سواء من الجانب الرياضي أو الاقتصادي.

ووفقا للموقع فإن عقد نيمار لا يتضمن أي شرط جزائي لفسخه، وذلك وفقا لقوانين الرابطة الفرنسية لكرة القدم، وهو ما يجعل ريال مدريد أمام حتمية التفاوض مع مسؤولي سان جيرمان.

 

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