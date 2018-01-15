اغتيال قيادي حوثي بارز وسط صنعاء (الاسم والصورة)
مأرب برس -صنعاء
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

 

افادت مصادر اعلامية متطابقة بمقتل قيادي حوثي بارز اليوم السبت وسط صنعاء.

واغتال مسلحون مجهولون، عصر اليوم السبت، القيادي الحوثي البارز، راجي احمد حميد الدين، في أحد الشوارع الرئيسية وسط العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي راجي أحمد حميد الدين، لقي مصرعه برصاص مسلحين مجهولين، على متن دراجه نارية، اطلقوا النار عليه في شارع القاهرة، ما ادى الى مقتله على الفور.

يُشار الى أن القيادي الحوثي ، راجي حميد الدين، كان يعمل كمشرف للمليشيا الحوثية سابقا في جامعة صنعاء، واسس مؤخرا جامعة "اقرأ" في صنعاء، ويعد من القيادات البارزة الأكاديمية في صفوف مليشيا الحوثي.

والقيادي راجي -بحسب مصادر مأرب برس- هو ايضا أستاذ فقه العبادات بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء .

 

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