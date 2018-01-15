انخفاض قيمة العملة المحلية مجددا امام العملات الاجنبية (تعرف على أسعار الصرف)

انخفضت قيمة العملة المحلية مجددا رغم اعلان البنك المركزي في عدن سعر صرف موحد.
ولم تلتزم شركات ومحال الصرافة بتسعيرة البنك المركزي وشهدت اسعار الصرف ارتفاعا وانخفاضا دون ان تستقر بعد اعلان السعودية ايداع ملياري درولار في حساب البنك بعدن .
وبحسب مراسل مأرب برس تفاوتت اسعار الصرف من مكان الى اخر ووصلت قيمة الريال السعودي بين 124 و112 فيما واصل الدولار الصعود مسجلا 460 الى 465 .
فيما يلي أسعار الصرف صباح اليوم السبت 27/يناير/2018
أسعار البيع الدولار:465
الريال السعودي: 124
الدرهم الإماراتي: 126
الريال العماني: 1050
الريال القطري: 105
الجنيه المصري: 20
اليورو: 520
دينار أردني:550
دينار كويتي:1200
جنيه استرليني:540
ليرة تركي:80 فرنك
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