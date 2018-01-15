انخفاض قيمة العملة المحلية مجددا امام العملات الاجنبية (تعرف على أسعار الصرف)

انخفضت قيمة العملة المحلية مجددا رغم اعلان البنك المركزي في عدن سعر صرف موحد.

ولم تلتزم شركات ومحال الصرافة بتسعيرة البنك المركزي وشهدت اسعار الصرف ارتفاعا وانخفاضا دون ان تستقر بعد اعلان السعودية ايداع ملياري درولار في حساب البنك بعدن .

وبحسب مراسل مأرب برس تفاوتت اسعار الصرف من مكان الى اخر ووصلت قيمة الريال السعودي بين 124 و112 فيما واصل الدولار الصعود مسجلا 460 الى 465 .

فيما يلي أسعار الصرف صباح اليوم السبت 27/يناير/2018

أسعار البيع الدولار:465

الريال السعودي: 124

الدرهم الإماراتي: 126

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105

الجنيه المصري: 20

اليورو: 520

دينار أردني:550

دينار كويتي:1200

جنيه استرليني:540

ليرة تركي:80 فرنك

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1