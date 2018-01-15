انخفاض قيمة العملة المحلية مجددا امام العملات الاجنبية (تعرف على أسعار الصرف)
مأرب برس -خاص
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 03 مساءً

انخفضت قيمة العملة المحلية مجددا رغم اعلان البنك المركزي في عدن سعر صرف موحد.

ولم تلتزم شركات ومحال الصرافة بتسعيرة البنك المركزي وشهدت اسعار الصرف ارتفاعا وانخفاضا دون ان تستقر بعد اعلان السعودية ايداع ملياري درولار في حساب البنك بعدن .

وبحسب مراسل مأرب برس تفاوتت اسعار الصرف من مكان الى اخر ووصلت قيمة الريال السعودي بين 124 و112 فيما واصل الدولار الصعود مسجلا 460 الى 465 .

فيما يلي أسعار الصرف صباح اليوم السبت 27/يناير/2018

 أسعار البيع الدولار:465

 الريال السعودي: 124 

 الدرهم الإماراتي: 126

 الريال العماني: 1050

 الريال القطري: 105

 الجنيه المصري: 20 

اليورو: 520

 دينار أردني:550

 دينار كويتي:1200

 جنيه استرليني:540 

ليرة تركي:80 فرنك

 

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