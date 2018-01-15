اختتام بطولة كروية في إب بتتويج الفريق البطل وتكريم الفائزين

توج فريق صقور الفصور بطلا لبطولة المرحوم مقبول الأهدل لكرة القدم بمديرية فرع العدين غرب مدينة اب اثر فوزه على شموخ الجامع بنتيجة 5/4 في المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت بين الفريقين عصر امس على ملعب المحرابية .

واقيمت البطولة بمشاركة 12 فريقا ونظمها ابناء الفقيد على مدى شهر كامل .

وضع عبدالله عبدالباسط صقور الفصور في المقدمه عند الدقيقه ال27 لكن هيثم سيف سجل التعادل للشموخ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحده .

منح حذيفه عبدالكافي فريق الشموخ الاسبقية وسجل الهدف الثاني عند الدقيقه ال55 ، قبل ان يعزز شقيقه عبدالرحمن النتيجه ويوقع على هدف الشموخ الثالث مطلع الدقيقه ال60 .

وانتفض صقور الفصور بعد الهدف الثالث للشموخ وسيطروا على مربعات الملعب وسجلوا ثلاثة اهداف متتالية عبر مبارك علي محمد (64) ونواف محمد غالب (67 )، وعصام علي (74) ، لتصبح النتيجه لصالحهم 4/3 .

وشهدت العشر الدقائق الاخيره من اللقاء اثارة وحماس وندية كبيرة بعد ان تمكن الشموخ من تعديل النتيجه عبر لاعبه حذيفه عبدالكافي في الدقيقه 83 .

وقبل ان يطلق الحكم صافرته بدقيقتين رجح اللاعب مبارك علي محمد كفة صقور الفصور وسجل هدف الفوز ليمنح فريقه اللقب وتنتهي احداث المباراه بعده بفوز الصقور بنتيجة 4/5 وتتويجهم بلقب البطولة .

وعبر رئيس نادي صقور الفصور الشيخ مقبل العنابي ابو اسامه عن سعادته بالفوز والتتويج بلقب البطولة مؤكدا بانها ستكون فاتحة خير للفوز ببطولات اخرى وقادمة .

واشاد العنابي بمنظمين البطولة والقائمين عليها وهنأهم على نجاحها وتمنى لفريق الشموخ التوفيق والنجاح .

موضحا بأن مديرية الفرع ستكون على موعد كبير مع بطولة كبيرة يتم الاعداد والتحضير لها وستكون على مستوى كبير من التنظيم والاعداد وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب .

وعقب نهاية المباراة قام ضيوف النهائي بتكريم الفائزين والمبرزين بالكؤوس والميداليات على النحو الاتي :

1/ صقور الفصور كأس البطولة والميداليات الذهبيه .

2/ شموخ الجامع كأس المركز الثاني والميداليات الفضيه .

3/ وحدة المداد الميداليات البرونزية

4/لاعب الشموخ هيثم الزيلعي هداف البطولة12 هدفا

6/ لاعب الوحدة يوسف محمد بجائزة افضل لاعب .

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