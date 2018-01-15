اختتام بطولة كروية في إب بتتويج الفريق البطل وتكريم الفائزين
مأرب برس -عاصم النهمي.
السبت 27 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 03 مساءً

 

توج فريق صقور الفصور بطلا لبطولة المرحوم مقبول الأهدل لكرة القدم بمديرية فرع العدين غرب مدينة اب اثر فوزه على شموخ الجامع بنتيجة 5/4 في المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت بين الفريقين عصر امس على ملعب المحرابية .

واقيمت البطولة بمشاركة 12 فريقا ونظمها ابناء الفقيد على مدى شهر كامل .

وضع عبدالله عبدالباسط صقور الفصور في المقدمه عند الدقيقه ال27 لكن هيثم سيف سجل التعادل للشموخ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحده .

منح حذيفه عبدالكافي فريق الشموخ الاسبقية وسجل الهدف الثاني عند الدقيقه ال55 ، قبل ان يعزز شقيقه عبدالرحمن النتيجه ويوقع على هدف الشموخ الثالث مطلع الدقيقه ال60 .

وانتفض صقور الفصور بعد الهدف الثالث للشموخ وسيطروا على مربعات الملعب وسجلوا ثلاثة اهداف متتالية عبر مبارك علي محمد (64) ونواف محمد غالب (67 )، وعصام علي (74) ، لتصبح النتيجه لصالحهم 4/3 .

وشهدت العشر الدقائق الاخيره من اللقاء اثارة وحماس وندية كبيرة بعد ان تمكن الشموخ من تعديل النتيجه عبر لاعبه حذيفه عبدالكافي في الدقيقه 83 .

وقبل ان يطلق الحكم صافرته بدقيقتين رجح اللاعب مبارك علي محمد كفة صقور الفصور وسجل هدف الفوز ليمنح فريقه اللقب وتنتهي احداث المباراه بعده بفوز الصقور بنتيجة 4/5 وتتويجهم بلقب البطولة .   

وعبر رئيس نادي صقور الفصور الشيخ مقبل العنابي ابو اسامه عن سعادته بالفوز والتتويج بلقب البطولة مؤكدا بانها ستكون فاتحة خير للفوز ببطولات اخرى وقادمة .

واشاد العنابي بمنظمين البطولة والقائمين عليها وهنأهم على نجاحها وتمنى لفريق الشموخ التوفيق والنجاح .

موضحا بأن مديرية الفرع ستكون على موعد كبير مع بطولة كبيرة يتم الاعداد والتحضير لها وستكون على مستوى كبير من التنظيم والاعداد وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب .

وعقب نهاية المباراة قام ضيوف النهائي بتكريم الفائزين والمبرزين بالكؤوس والميداليات على النحو الاتي : 

1/ صقور الفصور كأس البطولة والميداليات الذهبيه .

2/ شموخ الجامع كأس المركز الثاني والميداليات الفضيه .

3/ وحدة المداد الميداليات البرونزية 

4/لاعب الشموخ هيثم الزيلعي هداف البطولة12 هدفا 

6/ لاعب الوحدة يوسف محمد بجائزة افضل لاعب .

 

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