مفاجأة من العيار الثقيل تصدم ريال مدريد الاسباني
مأرب برس -متابعات
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

فجر اليوم نادي أتلتيك بلباو مفاجأة من العيار الثقيل بتجديد تعاقده مع حارس مرماه الشاب كيبا ريبويلتا، الذي يعد أحد أهم أهداف ريال مدريد التعاقدية حاليا، ورفع القيمة المالية للشرط الجزائي في العقد الجديد إلى ثمانين مليون يورو (98 مليون دولار).

ومدد النادي الباسكي تعاقده مع كيبا (23 عاما) حتى عام 2025 مدرجا شرطا جزائيا تعجيزيا في العقد الجديد، علما بأن الشرط الجزائي السابق كان يبلغ عشرين مليون يورو بالعقد الذي كان سينتهي مع ختام الموسم الجاري.

وكانت الصحافة الإسبانية قد أكدت اقتراب كيبا من الانضمام إلى صفوف الملكي، رغم تصريحات المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان في أكثر من مناسبة بأنه لا يرغب في التوقيع مع لاعبين جدد.

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