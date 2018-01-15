(زيدان) يغازل (نيمار) وتكهنات بانتقاله الى (برنابيو)
مأرب برس-وكالات
الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 03 مساءً

عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن إعجابه بالبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وسط تكهنات وسائل الإعلام عن عرض مستقبلي لنقل اللاعب البرازيلي إلى سانتياغو برنابيو.

وبسؤاله عن نيمار -في مؤتمر صحفي قبل استضافة ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد- قال المدرب الفرنسي "لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، لكن بعد التأكيد على ذلك وهو أمر مهم جدا فهو لاعب تحبه جميع جماهير كرة القدم لأنه لاعب رائع".

وحاول ريال ضم نيمار عندما كان في سانتوس، لكن برشلونة تفوق عليه وفي الشهر الماضي لوح فلورنتينو بيريز برغبته في ضم اللاعب البرازيلي لبطل أوروبا 12 مرة.

وقال بيريز -في مقابلة مع محطة إذاعية إسبانية- "كونه في ريال مدريد سيجعل فوزه بالكرة الذهبية أسهل. ريال فريق يمنح اللاعب الكبير كل شيء يحتاجه لفعل ذلك. الكل يعلم أنني أردت ضمه".

وخسر ريال مدريد مرتين وتعادل مرة في آخر ثلاث مباريات في الدوري ويبتعد بفارق 19 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

وقال زيدان إن غاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو مستعدون لخوض مباراة اليوم رغم أنه لم يفصح هل سيكون الثلاثي في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ مواجهة برشلونة في أبريل/نيسان 2017.

 

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة الرياضة
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال