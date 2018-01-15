فضيحة حوثية مدوية.. اغتصاب ناشطة مؤتمرية وقتلها والتمثيل بجثتها ورميها على قارعة الطريق
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

أكد القيادي المؤتمري كامل الخوذاني، اليوم الجمعة، ان مسلحي مليشيا الحوثي قاموا باغتصاب ناشطة مؤتمرية بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقال الخوذاني في منشور بصفحته على «فيسبوك» تابعه «مأرب برس»، ان «مليشيا الحوثي استدعت الناشطة المؤتمرية أمل القليصي، الى مقرهم الأمني بمحافظة إب للأستجواب، لكنهم بعد وصولها، قاموا بالاعتداء عليها، ثم قتلوها ومثلوا بجثتها ورموها على قارعة الطريق».

وأشار الخوذاني الى ان «هذه الجريمة لا غرابة فيها رغم خروجها عن مألوف ما تربى ونشأ عليه اليمنيون كون فاعلها يتغذى ويقتات بالقتل والنهب وانتهاك الحرمات وهتك الأعراض».

وقال ان «جماعة الحوثي هي عصابة انتهكت كل الحرمات والقيم والاخلاق والتعاليم الدينية والمفاهيم الأنسانية، عصابة تحترف القتل والاغتصاب والسرق والنهب وهتك الأعراض، عصابة لا يمكن تقبلها او التعايش منها».

وقال: «إما إن يضع كل اليمنيون اياديهم بأيادي بعض للقضاء على هذا السرطان واجتثاثه وأستئصاله نهائيا، والا اجتثهم جميعا دون استثناء».

 
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