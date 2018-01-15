الشرعية تفتح جبهة جديدة في طوق صنعاء وتحرر جبل حبش الاستراتيجي في الجوف
مارب برس-
الجمعة 19 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 صباحاً

 

في تأكيد للتقدم الميداني المتواصل الذي يحققه الجيش اليمني على جبهات القتال فتحت قوات الشرعية جبهة جديدة في طوق العاصمة صنعاء كما حررت جبل حبش الإستراتيجي وعدد من المواقع شمال غرب محافظة الجوف.

وقال عضو رئاسة مقاومة صنعاء عبدالكريم ثعيل إن الجيش اليمني يعتزم فتح جبهة في مديرية بني ضبيان بصنعاء نظراً إلى موقعها بين 4 محافظات يمنية.

وأضاف في تصريح نقلته تقارير إعلامية سعودية أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كلف محافظ صنعاء بسرعة فتح جبهة مديرية بني ضبيان، التي ستكون المنفذ إلى محافظة ذمار والبيضاء، مع تعزيز جبهة منطقة حباب في صرواح في مأرب لتطويق صنعاء من اتجاهات عدة في إطار مساعي الحكومة الشرعية دعم قبائل خولان، التي تشهد مناطقها توتراً مع ميليشيا الحوثي.
تقدم للشرعية

وفي محافظة الجوف،أعلنت قوات الجيش اليمني تحريرها لجبل حبش الإستراتيجي وعدد من المواقع في مديرية برط العنان.

وذكرت مصادر عسكرية بالمنطقة السادسة أن الجيش اليمني خاض معارك عنيفة مع الميليشيات في أولى مناطق مديرية برط العنان تمكن خلالها من تحرير منطقة عفي والقعيف والتمر، بالإضافة إلى جبل حبش الإستراتيجي المطل على عدة طرق أهمها طريق الجوف وصعدة والخط الدولي.‏

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