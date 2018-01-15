قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات مع الجيش بتعز

لقي 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم واصيب أخرين،اليوم الخميس، بنيران الجيش الوطني في مواقع متفرقة بمحافظة تعز.

وذكر موقع الجيش الوطني ”سبتمبر نت” أن مدفعية قوات الجيش الوطني قصفت بكثافة مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية في منطقة العنين، والقحفة، بمديرية جبل حبشي،مما ادى الى مصرع 10 من عناصر المليشيا.

الى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في منطقتي البركنة، والمضابي، بمديرية مقبنة، وأسفرت المعارك عن مقتل عنصرين اثنين من المليشيا الانقلابية وإصابة اخرين.