تفاصيل لقاء جمع اليدومي بولد الشيخ .. الاصلاح يبلغ المبعوث عن رؤيته للحل
مأرب برس -تغطيات
الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

بحث رئيس حزب الإصلاح مع ولد الشيخ مستجدات الأوضاع في اليمن.

والتقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد بن عبدالله اليدومي المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والميدانية .

 وفي اللقاء أكد اليدومي حرص الإصلاح على الحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216.

وشدد اليدومي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها بحق الشعب اليمني والانصياع للحوار السياسي وتسليم السلاح للدولة.

وثمن اليدومي دور المبعوث الأممي وحرصه الكبير على ايجاد حل ينقذ الشعب اليمني من الوضع الذي تسبب فيه الانقلاب على الدولة .

من جانبه أطلع المبعوث الأممي رئيس الهيئة العليا للإصلاح على خلاصة نتائج التحركات الأممية الأخيرة منها زيارة نائب المبعوث الأممي الى صنعاء معين شريم لبحث سبل استئناف الحوار.

وجدد المبعوث الأممي حرص المجتمع الدولي على انهاء معاناة الشعب اليمن وايجاد حلول سياسية وفق المرجعيات المتفق عليها.

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