اشاد حزب الاصلاح بجهود المملكة العربية السعودية وقال أنها تقود العرب في مواجهة هتلر جديد.

وتحدث رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، إن المملكة العربية السعودية تقود العرب في مواجهة هتلر جديد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقدمها لليمن.

وقال الجرادي في تغريدة له على تويتر إن " مقتضيات المصير والجغرافيا والتحديات الماثلة تجعل المملكة قبلة الامل وسند الجار وشقيق الملمات.

وعرج على الجهود التي تبذلها المملكة للشعب اليمني قائلا" وصول سفير المملكة محمد ال جابر مدينة عدن برفقة وفد رفيع، وقبلها اودعت المملكة اثنين مليار دولار لدعم العملة اليمنية، فضلا عن احتضانها لملايين اليمنيين على اراضيها.

ووصل السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر صباح اليوم الخميس، الى العاصمة المؤقتة عدن، وزار ميناء عدن والتقى فيه بعدد من المسؤولين.

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