مسئول سعودي رفيع يصل عدن ويزف لليمنيين هذه البشارات

وصل السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال السفير آل جابر عقب وصوله، إن دعم المملكة للشعب اليمني ليحيا بأمان واستقرار في حاضره ومستقبله.

يأتي ذلك في وقت يواصل وفد عسكري من التحالف العربي برئاسة المتحدث باسم التحالف العقيد طيار تركي المالكي زيارة اليمن، حيث وصل أمس إلى مدينة عدن وتفقد ميناءها.

وقال سفير السعودية لدى اليمن سندرس مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني.

واشار آل جابر في تصريحات صحفية تابعها مأرب برس الى انه سيعقد لقاءً تشاورياً مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

آل جابر توقع تحسن الوضع الاقتصادي في اليمن وزيادة الواردات بحجم أكبر مما كانت عليه في 2016 و2017

وبشأن الوديعة السعودية قال السفير ان دعم اليمن بملياري دولار يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك المركزي.

وكشف آل جابر عن خطة للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن سيعلن عنها خلال أيام.

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