هبوط سعر الدولار والسعودي والريال اليمني يتعافى قليلا .. تعرف على أسعار الصرف
مأرب برس -خاص
الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 02 مساءً

شهدت العملة المحلية تعافيا بعد يوم واحد من اعلان البنك المركزي ايداع ملياري دولار الى حسابه في عدن .

 

وزار مراسل مأرب برس عددا من محال الصرافة اليوم الخميس وقال أن تضاربا في أسعار صرف العملات الأجنبية شهدته تعاملات اليوم. 

ولم يستقر سعر الصرف عند رقم معين غير أن أسعار العملات الأجنبية هبط قليلا أمام العملة المحلية.

 

وتراجع الدولار الأمريكي الذي قفز الى 510 إلى مابين 350 و400 ريال يمني،فيما هبط سعر الريال السعودي من 135 الى 105 .

وكان الملك سلمان وجه بإيداع مبلغ ملياري دولار لوقف انهيار العملة اليمنية وما قد يترتب على ذلك من كارثة اقتصادية كبيرة.

 

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