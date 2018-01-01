هبوط سعر الدولار والسعودي والريال اليمني يتعافى قليلا .. تعرف على أسعار الصرف

شهدت العملة المحلية تعافيا بعد يوم واحد من اعلان البنك المركزي ايداع ملياري دولار الى حسابه في عدن .

وزار مراسل مأرب برس عددا من محال الصرافة اليوم الخميس وقال أن تضاربا في أسعار صرف العملات الأجنبية شهدته تعاملات اليوم.

ولم يستقر سعر الصرف عند رقم معين غير أن أسعار العملات الأجنبية هبط قليلا أمام العملة المحلية.

وتراجع الدولار الأمريكي الذي قفز الى 510 إلى مابين 350 و400 ريال يمني،فيما هبط سعر الريال السعودي من 135 الى 105 .

وكان الملك سلمان وجه بإيداع مبلغ ملياري دولار لوقف انهيار العملة اليمنية وما قد يترتب على ذلك من كارثة اقتصادية كبيرة.

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