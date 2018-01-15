هيونداي موتور تعتزم استثمار 21.6 مليار دولار خلال 5أعوام
مأرب برس-رويترز
الخميس 18 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن شركة هيونداي موتور تخطط لاستثمار نحو 23 تريليون وون (21.56 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مجالات تشمل السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

 وبحسب يأتي هذا الإعلان في إطار سعي ثاني أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، والتي تضم أيضا كيا موتورز، لدخول مجالات نمو جديدة بعدما تراجعت المبيعات في العام الماضي بسبب سوء تخطيط في طرح منتجاتها بالولايات المتحدة والتوتر الدبلوماسي مع الصين.

 وقالت الوزارة في بيان إنه بجانب السيارات الكهربائية والذاتية القيادة سيشمل الاستثمار المزمع أيضا استثمارات في مجالات مثل البطاريات والطاقة الهيدروجينية وكذلك المشروعات الناشئة.

 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة اقتصاد
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال