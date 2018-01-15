هيونداي موتور تعتزم استثمار 21.6 مليار دولار خلال 5أعوام

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن شركة هيونداي موتور تخطط لاستثمار نحو 23 تريليون وون (21.56 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مجالات تشمل السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

وبحسب يأتي هذا الإعلان في إطار سعي ثاني أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، والتي تضم أيضا كيا موتورز، لدخول مجالات نمو جديدة بعدما تراجعت المبيعات في العام الماضي بسبب سوء تخطيط في طرح منتجاتها بالولايات المتحدة والتوتر الدبلوماسي مع الصين.

وقالت الوزارة في بيان إنه بجانب السيارات الكهربائية والذاتية القيادة سيشمل الاستثمار المزمع أيضا استثمارات في مجالات مثل البطاريات والطاقة الهيدروجينية وكذلك المشروعات الناشئة.