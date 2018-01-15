الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية جديدة بالجوف

أعلنت قوات الجيش الوطني ،اليوم الأربعاء، تحرير عدة مواقع استراتيجية بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وذكر موقع الجيش الوطني ”سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني حررت جبل شوكان الاستراتيجي، المطل على وادي القعيف، ومنطقة سلبة، أولى مناطق مديرية برط العنان.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثي علاوة عن أسر15أخرين.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير عدة مواقع ومرتفعات جبلية محيطة بجبل حبش.

وكانت قوات الجيش الوطني حققت خلال الايام الأخيرة تقدمات ميدانية كبيرة في محافظة الجوف و أمنت الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة.