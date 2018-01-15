قتلى وجرحى من الحوثيين في ميدي

أحبطت قوات الجيش الوطني ،اليوم الأربعاء، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الى مواقع الجيش جنوبي مديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش والمليشيا على مشارف وادي حيران أسفرت عن مصرع خمسة من عناصر المليشيا.

وتمكنت قوات الجيش من أسر أحد عناصر المليشيا المشاركين في الهجوم ويدعى"محمد هاشم حسن هاشم"

وكانت مليشيات الحوثي تكبدت الأسبوع الماضي في مديرية ميدي أكثر من 80 قتيل اضافة الى عشرات الجرحى عقب محاولتها الفاشلة لكسر الحصار المفرض عليها من قبل قوات الجيش الوطني.