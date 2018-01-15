الفريق المقدشي: الجيش الوطني يواصل تقدمه لاستكمال تحرير اليمن من الانقلابيين
مأرب برس
الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد المقدشي إن الجيش الوطني جاهزا لبدء مرحلة جديدة من عمليات تحرير البلاد ،وأن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها لاستكمال تحرير اليمن من الانقلابيين..

وأضاف في حوار مع صحفية "القدس العربي" أن خططاً عسكرية شبه جاهزة أعدت للمرحلة المقبلة والهادفة الى طرد الانقلابيين من صنعاء واليمن كلها.

وأضح الفريق المقدشي ان الجيش الوطني قطع شوطا كبيرا في جبهة نهم وأنه في طريقه إلى العاصمة .

وقال الفريق المقدشي :"إن الشعب سيسمع أخباراً طيبة عن جبهة تعز في الفترة القصيرة المقبلة".

وأضاف "قريباً سنتحرك في البيضاء، وإذا تحررت البيضاء فستعد محافظة ذمار في حكم المحررة، وعندما تتحرر ذمار فإن محافظة إب ستكون محررة بحكم الأمر الواقع، وستنقطع خطوط الإمداد عن الحوثيين في تعز والحديدة".

 وحذر من خطورة إنشاء جماعات مسلحة لمواجهة الانقلاب بعيداً عن سيطرة الحكومة الشرعية، وقال إن مثلك الجماعات ستشكل خطراً حقيقياً على أمن اليمن والإقليم.

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