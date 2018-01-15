كارثة اقتصادية جديدة تحل باليمن بتوجيهات من صالح الصماد
مأرب برس -متابعات
الثلاثاء 16 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

استحدث الانقلابيون مؤخرا منافذ جمركية مخالفة على مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتهم.

في الصدد قال مصدر جمركي إن رئيس ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين، صالح الصماد، أصدر توجيهات جديدة بشأن فرض جمارك جديدة على البضائع المستوردة.

وقال نائب مدير الجمارك في ميناء الصليف عبدالله جماح في تدوينة له على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الصماد وجه بعدم اعتماد أي بيانات جمركية من المنافذ البرية والبحرية لليمن.

وأشار إلى أن توجيهات الصماد قضت بفرض رسوم جمركية 100% على جميع السلع، في مداخل المدن التي استحدثها الحوثيون، وهي جمرك ذمار وعفار وسفيان وإب وغيرها.

وقال إن التوجيهات الجديدة ستنذر بكارثة اقتصادية جديدة، وإن أسعار السلع سترتفع إلى الضعف.

 

وتحدث جماح إن توجيهات الصماد تقضي أيضاً بعدم اعتماد البيانات الجمركية الصادرة من المنافذ الجمركية الأخرى مثل موانئ عدن وشحن المكلا والوديعة.

وأضاف «العمل واقف اليوم في كل المنافذ الرقابية لان التجار والمخلصين رفضوا هذا القرار».

 

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