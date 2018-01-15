معرض تركي بالدوحة لتطوير العلاقات الاقتصادية

أكد منظمو "إكسبو تركيا" الذي سيقام بالعاصمة الدوحة الأربعاء المقبل أن المعرض يعُد من أهم المشاريع التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسط جهود لرفع حجم الصادرات التركية نحو قطر إلى خمسة مليارات دولار.

وقال مدير عام شركة ميديا سيتي المنظمة للمعرض حاكات كورت إن "إكسبو تركيا" يهدف إلى تحويل تركيا وقطر إلى مركز للتعاون الاقتصادي في المنطقة، ويضع أسس الاستثمار المشترك، ويدعم تطوير العلاقات مع قطر في كافة المجالات.

وينظم المعرض نسخته الثانية لعام 2018 بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" في الفترة بين 17 و19 يناير الحالي في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.

وزادت قيمة الصادرات التركية نحو قطر 84% على خلفية الحصار الذي تفرضه دول عربية على الدوحة، لتصل إلى 165 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، في حين تهدف تركيا إلى زيادة هذا الرقم إلى أربعة أضعافه خلال 2018، وفق وكالة الأناضول.

يشار إلى أن العاصمة الدوحة ستشهد غدا الثلاثاء انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري التركي الذي تنظمه غرفة قطر، ويتناول تعزيز علاقات التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين.