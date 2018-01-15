إنتاج النفط العراقي يقترب من 5 ملايين برميل يوميا
مأرب برس-رويترز
الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 01 صباحاً

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ،يوم الأحد،" إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول إلى خمسة ملايين برميل يوميا لكن البلاد ستلتزم تماما بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات".

واضاف اللعيبي للصحفيين في أبوظبي "إن إنتاج النفط من العراق بلغ حاليا نحو 4.3 مليون برميل يوميا وان اتفاقا لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من أوبك وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط".

واشار إلى أن أسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.

ويضطر العراق إلى إحراق بعض الغاز المتصاعد أثناء عملية استخراج النفط الخام لأنه لا يمتلك منشآت مناسبة لإدخاله في عملية تتيح استخدامه.

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