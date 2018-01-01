الحرس الثوري الايراني يخطط لارسال العشرات من ضباطه الى اليمن

قالت مصادر إيرانية إن “الحرس الثوري خطط لهذه القضية من أجل لفت الأنظار عن الاحتجاجات المحلية التي تشهدها إيران”

وسلمت وزارة الداخلية الإيرانية 70 جواز سفر، بأسماء وهمية، لقوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري بقيادة الجنرال قاسم سليماني، بغرض التوجه إلى اليمن، بحسب ما كشفه، اليوم السبت، موقع آمد نيوز التابع للمعارضة الإيرانية.

وقالت مصادر حكومية للموقع، إن “قوات فيلق القدس تسلمت 70 جواز سفر بأسماء وهمية”، مضيفة أن “هذه القوات تتكتم على البلد الذي سوف يستخدم فيه عناصر فيلق القدس هذه الجوازات التي تحمل أسماء وهمية”، مشيرة إلى أنه “سيتم استخدام هذه الجوازات من قبل فيلق القدس في التوجه إلى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين“.

وأكدت المصادر الإيرانية أن “هذه الجوازات التي صدرت بأسماء مزورة ستستخدم من قبل مجموعة من كبار الضباط في فيلق القدس بعضهم يحمل رتبة عقيد”، مضيفة أن “الحرس الثوري خطط لهذه القضية من أجل لفت الأنظار عن الاحتجاجات المحلية التي تشهدها إيران، والتركيز على قضايا دولية، من بينها استهداف الحوثيين للسعودية بعد أن قال الحرس إن المملكة متورطة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي”.

وأوضحت المصادر أن “هذه الجوازات أصبحت بيد قوة حماية قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني لغرض ترتيب سفر هؤلاء العناصر”.