ريال مدريد يخسر أمام فياريال في معقله
مأرب برس-وكالات
الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 01 صباحاً

خسر ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو"، يوم السبت، أمام فياريال بهدف نظيف ضمن الجولة الـ 19 للدوري الإسباني.

 وهيمن الريال على الشوط الأول، لكن الحارس سيرخيو أسينخو تكفل بإفساد أبرز الفرص التي لاحت للفريق الملكي وأهمها تسديدة بعيدة من البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 18.

 وهبط أداء الريال بصورة كبيرة خلال الشوط الثاني حيث لم تكن له فرص خطيرة حقيقية حتى استغل فياريال مرتدة انتهت عند أونال الذي سددها أرضية تصدى لها نافاس لترتد وتصل عند فورنالس الذي أرسلها من فوقه لتتهادى داخل المرمى في الدقيقة 87.

 وبهذه النتيجة تجمد الريال عند 32 نقطة في المركز الرابع بينما رفع فياريال رصيده لـ31 نقطة في المرتبة الخامسة.

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