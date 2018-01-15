ضربة موجعة للانقلابيين .. مصرع «الحاكم» واثنين اخرين وأسر رابع في «ميدي» .. الاسماء
مأرب برس -تغطيات
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

اعلن الجيش الوطني مصرع ثلاثة قيادات حوثية وأسر آخر في اشتباكات في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

  

وأكد مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة مصرع ثلاثة قيادات ميدانية تابعة للمليشيا الحوثية الإيرانية في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني امس الجمعة بالإضافة إلى أسر قيادي آخر .

 

وأضاف المصدر أن القيادات الحوثية هم : 

١-علي عبدالله حسن الحاكم قائد عمليات محور ميدي .

٢-عبدالله حسن أبو دنيا

٣-علي محمد عبدالرحمن أبو دنيا 

_وابو دنيا هما قريبين للقيادي الحوثي وكيل محافظة حجة المعين من الحوثيين الشيخ وليد أبو دنيا_

بالإضافة إلى الاسير 

٤- النقيب سمير عبدالله حسين القهالي .

 

واندلعت امس الجمعة اشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإيرانية في هجوم شنته المليشيا في محاولة منها لكسر الحصار عن جيوبها المحاصرين داخل مدينة ميدي إلا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر الهجوم مجبرة المليشيا على التراجع مخلفة وراءها عشرات الجثث من قتلاها.

 

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