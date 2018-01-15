محامي صالح يتوعد بفضح اسماء ابرز «الخونة» والعميد طارق في دائرة الاتهام .. مليارات وشراء ولاءات



توعد محامي صالح بفضح كبار قادة المؤتمر الذين قال انهم باعوا «الزعيم» في اشارة الى احداث مقتله على يد الحوثيين مطلع ديسمبر الفائت.

المحامي محمد المسوري كشف ان عبدالملك الحوثي وزع 16 مليار ريال لشراء ولاءات كبار قادة المؤتمر .

وقال المسوري انه مستعد لفضح اسماء من وعدوا صالح ان يقفوا معه وفي ساعة الصفر دسوا رؤوسهم في التراب ليس خوفا وانما تنسيقا مع الحوثيين حد وصفه

وتابع " المعلومات تكشف ان كبار قادة حزب المؤتمر باعوا زعيمهم مقابل المال "

واعلنت قيادات مؤتريمرية بارزة في صنعاء ولائها المطلق للحوثي بل ذهبت بعضها الى المباركة وفي مقتل صالح.

وحول هذا الموضوع تحدث مراقبون للشأن في صنعاء ان الخيانة لم تقتصر على قيادات المؤتمر التي كانت حول صالح بل ان اقاربه ايضا خانوه.

وفيما تحدث البعض عن قيادة العميد طارق للمواجهات التي شهدتها احياء في صنعاء تقول مصادر مأرب برس ان طارق نجا بنفسه وترك عمه يلاقي مصيره لوحده.

واشارت المصادر بأن طارق صالح الذي ظهر قبل يومين في شبوة والقى خطابا مهزوزا لم يتجرأ فيه على ذكر الحوثيين ترك صالح وحيدا بعد ان ضيق الحوثيون الخناق عليه قبل اعدامه بتلك الطريقة.

وقالت ان طارق صالح مثله مثل باقي قيادات المؤتمر التي استنجد بها صالح ولم يجد منها تجاوبا .. منوهة بأن العميد طارق مكان لينجو بنفسه لو انه ظل يقاتل مع عمه غير انه فر هاربا.



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