توقعات بانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر وتحذيرات لسكان هذه المحافظات



توقع المركز الوطني للأرصاد في اليمن انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر على محافظات صعدة وعمرن وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع وأبين، وتكون الصقيع الذي يضر بالمحاصيل الزراعية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأكد المركز تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد على أجزاء واسعة من البلاد وذلك بتدفق الكتلة الهوائية الشديدة البرودة على المناطق الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.

وبحسب المركز فإن محطات الرصد الجوي سجلت صباح امس الجمعة أقل درجة حرارة بمحافظة عمران 4ر6 تحت الصفر وفي محافظة ذمار 5ر5 تحت الصفر ومحافظة صنعاء ثلاث درجات تحت الصفر.

وحذر المركز الموطنين في المحافظات المذكورة من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى والبرودة الشديدة خاصة كبار السن والأطفال.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد المزارعين إلى أتخاذ الاحتياطات من آثار موجة البرد الشديدة حفاظا على محاصيلهم الزراعية.