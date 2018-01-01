توقعات بانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر وتحذيرات لسكان هذه المحافظات
مأرب برس- متابعات
السبت 13 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 صباحاً


توقع المركز الوطني للأرصاد في اليمن انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر على محافظات صعدة وعمرن وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع وأبين، وتكون الصقيع الذي يضر بالمحاصيل الزراعية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأكد المركز تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد على أجزاء واسعة من البلاد وذلك بتدفق الكتلة الهوائية الشديدة البرودة على المناطق الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.

وبحسب المركز فإن محطات الرصد الجوي سجلت صباح امس الجمعة أقل درجة حرارة بمحافظة عمران 4ر6 تحت الصفر وفي محافظة ذمار 5ر5 تحت الصفر ومحافظة صنعاء ثلاث درجات تحت الصفر.

وحذر المركز الموطنين في المحافظات المذكورة من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى والبرودة الشديدة خاصة كبار السن والأطفال.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد المزارعين إلى أتخاذ الاحتياطات من آثار موجة البرد الشديدة حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال